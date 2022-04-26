Warner Bros. выразила желание вернуться на российский рынок

Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться на российский рынок, отметив, что ежегодно Россия составляет 5% международных кассовых сборов. Об этом сообщает Deadline.

Глава международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс в разговоре с председателем мирового производства Legendary Entertainment Мэри Парент и режиссером Дени Вильневым выразил желание вернуть показы проектов в Россию. Однако он не смог назвать условия, при которых это должно произойти.

«Я не знаю, это прекращение огня и вывод войск? Я не знаю на данный момент», — сказал Криппс.

Он также заметил, что за последние пару лет кинокомпании научились жить в условиях неопределенности. Особенно с момента закрытия кинотеатров по всему миру.

В начале марта крупнейшие американские студии Walt Disney, Sony и Warner Bros. приостановили показы своих фильмов в России из‑за «военной операции» на территории Украины.

Так, в прокат не вышел «Бэтмен» от Warner Bros, чья премьера была намечена на 2 марта. На неопределенный срок был перенесен и релиз «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли.