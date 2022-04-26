перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
СМИ: в России могут рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов 16:26
Wikimedia оштрафовали на 3 млн рублей за статьи о «военной операции» на Украине 16:19
Неизвестный застрелил двоих детей и няню в детском саду под Ульяновском Обновлено в 15:42
Pixabay/Pexels
Минтранс: авиакомпании зарегистрировали в России 89% всего самолетного парка 15:27
«Яндекс.Маркет» запустил онлайн-универмаг одежды и обуви 15:23
OBI полностью возобновляет работу в России 15:10
Фестиваль «Театральный синдром» объявил программу этого года 15:09
Суд заморозил 500 млн рублей на счетах российского подразделения Google 14:44
Coachella/YouTube
Arcade Fire анонсировали сингл «Unconditional I (Lookout Kid)». Он уже прозвучал живьем на Coachella 14:23
Sony Pictures снимет фильм об антигерое Marvel Эль Муэрто. Его сыграет рэпер Bad Bunny 13:47
FKA Twigs опубликовала видео на сингл «Which Way» 13:08
Universal перенесла релиз мультфильма по игре Super Mario Bros. на апрель 2023 года 13:03
Польша ввела санкции против «Газпрома», «Новатэка» и еще 32 компаний России и Беларуси 12:49
Суд оштрафовал Meta* на 4 млн рублей за неудаление постов с ЛГБТ-пропагандой 12:20
В Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности 11:56
Сериал «Идол» от The Weeknd отправили на масштабные пересъемки 11:29
В России выявили 7107 новых случаев COVID-19 11:09
Valio продает российский бизнес группе «Велком» 11:00
Соцсети Марии Алехиной
Участницу Pussy Riot Марию Алехину объявили в розыск 10:07
Великобритания ввела санкции на экспорт продукции и технологий в Россию 9:48
Отключить рекламу

Минтранс: авиакомпании зарегистрировали в России 89% всего самолетного парка

Денис Ламехов
Сегодня в 15:27

Руководитель Министерства транспорта Виталий Савельев заявил, что к 25 апреля в российском реестре зарегистрировано 1140 самолетов — всего в России эксплуатируются 1288 авиалайнеров. Слова главы ведомства передает «Интерфакс».

Из сообщения Савельева следует, что российские авиакомпании зарегистрировали 89% всего самолетного парка. Агентство отмечает, что большинство самолетов российских авиакомпаний — иностранного производства. В первую очередь это американские Boeing и европейские Airbus.

До санкций большая часть этих лайнеров была зарегистрирована за рубежом, в основном на принадлежащих Великобритании Бермудских островах, пишет «Интерфакс».

«В ведомстве гражданской авиации Бермудских островов <…> всего 11 сотрудников занимались вопросами поддержания летной годности. У нас есть достаточное количество организаций и квалифицированных специалистов, способных поддерживать летную годность всего парка воздушных судов и обеспечивать высокий уровень безопасности полетов», — заявил Савельев.

13 марта Управление гражданской авиации Бермудских островов приостановило сертификаты летной годности авиасудов российских перевозчиков. Санкции ограничили возможность ведомства осуществлять надзор за безопасностью полетов российских судов, говорилось в сообщении. В связи с этим управление «не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов».

В ответ российское правительство приостановило соглашение с Бермудами по надзору за воздушными судами, действовавшее с 1999 года. «Перевод самолетов в российский госреестр даст возможность Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов», — заявили в правительстве.

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
триллер
Казнь
Ладо Кватания дебютирует с триллером про серийного убийцу
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минтранс РФ
Boeing
Правительство РФ
Росавиация
Люди
Виталий Савельев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить