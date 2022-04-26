Минтранс: авиакомпании зарегистрировали в России 89% всего самолетного парка

Руководитель Министерства транспорта Виталий Савельев заявил, что к 25 апреля в российском реестре зарегистрировано 1140 самолетов — всего в России эксплуатируются 1288 авиалайнеров. Слова главы ведомства передает «Интерфакс».

Из сообщения Савельева следует, что российские авиакомпании зарегистрировали 89% всего самолетного парка. Агентство отмечает, что большинство самолетов российских авиакомпаний — иностранного производства. В первую очередь это американские Boeing и европейские Airbus.

До санкций большая часть этих лайнеров была зарегистрирована за рубежом, в основном на принадлежащих Великобритании Бермудских островах, пишет «Интерфакс».

«В ведомстве гражданской авиации Бермудских островов <…> всего 11 сотрудников занимались вопросами поддержания летной годности. У нас есть достаточное количество организаций и квалифицированных специалистов, способных поддерживать летную годность всего парка воздушных судов и обеспечивать высокий уровень безопасности полетов», — заявил Савельев.

13 марта Управление гражданской авиации Бермудских островов приостановило сертификаты летной годности авиасудов российских перевозчиков. Санкции ограничили возможность ведомства осуществлять надзор за безопасностью полетов российских судов, говорилось в сообщении. В связи с этим управление «не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов».

В ответ российское правительство приостановило соглашение с Бермудами по надзору за воздушными судами, действовавшее с 1999 года. «Перевод самолетов в российский госреестр даст возможность Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов», — заявили в правительстве.