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OBI полностью возобновляет работу в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:10

Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI возобновляет свою работу в России с 27 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Первым откроется гипермаркет на Ходынском поле в Москве. До конца майских праздников планируется запуск всех магазинов сети.

В компании рассказали, что к 1 мая к привычному режиму работы вернутся магазины в Москве и Петербурге, а затем — в регионах. «С подробным графиком открытий можно ознакомиться на сайте компании и в контактном центре», — отметили в OBI.

Также уточняется, что сайт и мобильное приложение компании возобновят работу в информационном режиме. О запуске интернет-магазина объявят позже.

8 марта OBI заявила, что прекращает работу в России. 11 марта «Ведомости» сообщили о конфликте мажоритарных акционеров российского подразделения компании с головной организацией.

29 марта директор по закупкам Максим Суравегин рассказал, что сеть откроется в Москве и Петербурге в ближайшее время — его заявление было опровергнуто немецкой стороной.

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