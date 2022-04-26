Фестиваль «Театральный синдром» объявил программу этого года

Фестиваль «Театральный синдром», который организует Фонд Михаила Прохорова, пройдет в этом году в Красноярске с 28 июня по 6 июля. Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.

Откроет «Театральный синдром» Новосибирский академический театр «Красный факел». 28 и 29 июня он покажет спектакль «Дикая утка» по пьесе Генрика Ибсена. Главные герои в постановке Тимофея Кулябина — семейная пара, которой приходится выбирать между иллюзией счастливой жизни и реальностью, между правдой и обманом.

Главным спектаклем фестиваля станет «Война и мир» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он будет показан четыре раза — с 1 по 4 июля. Постановщик Римас Туминас на материале романа Льва Толстого анализирует, как переломные моменты истории сказываются на частных жизнях, как эволюционирует человеческая душа в условиях внутренней психологической борьбы. В главных ролях Сергей Маковецкий (граф Илья Ростов), Ирина Купченко (Наташа Ростова), Виктор Добронравов (Андрей Болконский), Павел Попов (Пьер Безухов).

Для детей «Театральный синдром» подготовил три показа «Сказки о попе и работнике его Балде». Это музыкальное интерактивное представление, в котором все роли играют два артиста — Олег Лопухов и Николай Романовский. Спектакль пройдет 2 и 3 июля.

Завершит «Театральный синдром» спектакль «Крик лангусты» по одноименной пьесе Джона Маррелла в редакции Жоржа Вильсона. Это рассказ о жизни великой актрисы Сары Бернар в режиссерском видении Михаила Цитриняка. В главных ролях — заслуженные артисты России Юлия Рутберг и Андрей Ильин. Спектакль покажут 5 и 6 июля.

Затем коллектив Театра имени Вахтангова покинет Красноярск, но оставит выставку «Вахтанговский век», посвященную основным вехам пути и знаковым спектаклям театра. Посетить ее можно будет в Красноярском художественном музее имени В.И.Сурикова.

Спектакли «Театрального сезона» пройдут на сценах Драматического театра имени А.С.Пушкина и Красноярского театра оперы и балета имени Д.А.Хворостовского. Подробную информацию можно найти на сайте фестиваля.