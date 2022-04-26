«Яндекс.Маркет» запустил онлайн-универмаг одежды и обуви

«Яндекс.Маркет» запустил собственный онлайн-универмаг одежды и обуви. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

«Производители одежды и обуви теперь могут создать фирменные витрины на „Яндекс.Маркете“ — это страницы с товарами, оформленные в стилистике брендов. Для этого сервис запустил модный онлайн-универмаг под названием РУМ», — рассказали в «Маркете».

В настоящее время в РУМе представлены 13 локальных брендов, среди которых Toptop, Petra, Studio 29 и другие. В их ассортименте совершенно разнообразные вещи: от теплых курток до легких ветровок и от кроссовок до туфель.

«Обычно локальным брендам трудно конкурировать с известными марками. РУМ поможет производителям успешно делать это и находить своих покупателей. Мы будем активно рассказывать на страницах РУМа про сами бренды, встречаться с дизайнерами, владельцами модных марок и развивать универмаг с учетом их пожеланий», — рассказала руководитель лайфстайл-категорий на «Маркете» Алина Репьева.

В РУМе можно оформить витрину в стиле своего бренда. Например, добавить на нее подборки вещей и баннеры. Это все поможет магазину создать свое уникальное пространство на «Маркете» и выделиться на фоне конкурентов.