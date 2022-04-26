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Суд заморозил 500 млн рублей на счетах российского подразделения Google

Виктория Шанина
Сегодня в 14:44

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 500 млн рублей на счетах ООО «Гугл» (российское подразделение Google). Об этом сообщает РИА «Новости».

Сумма арестована по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» (входит в «Газпром-медиа»). В документе компания требует обязать Google восстановить полный доступ к своему аккаунту на ютьюбе со всеми функциями и обеспечить показ контента.

В иске отмечается, что в случае неисполнения будущего судебного акта с Google необходимо взыскать судебную неустойку.

Помимо ООО «Гугл» ответчиками по иску числятся головная американская Google LLC, а также ирландские Google Ireland Limited и Google Commerce Limited.

Судья Екатерина Титова, которая удовлетворила ходатайство истца о принятии обеспечительных мер, назвала их разумными и обоснованными.

«Оценив разумность и обоснованность требований истца о принятии обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия такой меры, установив соразмерность истребуемых обеспечительных мер с предметом заявленного требования, суд считает возможным удовлетворить заявление истца о принятии обеспечительных мер в виде ареста на денежные средства», — говорится в заявлении суда.

Это уже второе ходатайство «ГПМ Развлекательное телевидение» о принятии обеспечительных мер. Первое было отклонено 13 апреля, в нем компания требовала арестовать денежные средства ООО «Гугл», а также все его движимое и недвижимое имущество на общую сумму 1 млрд рублей.

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