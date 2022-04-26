Суд заморозил 500 млн рублей на счетах российского подразделения Google

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 500 млн рублей на счетах ООО «Гугл» (российское подразделение Google). Об этом сообщает РИА «Новости».

Сумма арестована по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» (входит в «Газпром-медиа»). В документе компания требует обязать Google восстановить полный доступ к своему аккаунту на ютьюбе со всеми функциями и обеспечить показ контента.

В иске отмечается, что в случае неисполнения будущего судебного акта с Google необходимо взыскать судебную неустойку.

Помимо ООО «Гугл» ответчиками по иску числятся головная американская Google LLC, а также ирландские Google Ireland Limited и Google Commerce Limited.

Судья Екатерина Титова, которая удовлетворила ходатайство истца о принятии обеспечительных мер, назвала их разумными и обоснованными.

«Оценив разумность и обоснованность требований истца о принятии обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия такой меры, установив соразмерность истребуемых обеспечительных мер с предметом заявленного требования, суд считает возможным удовлетворить заявление истца о принятии обеспечительных мер в виде ареста на денежные средства», — говорится в заявлении суда.

Это уже второе ходатайство «ГПМ Развлекательное телевидение» о принятии обеспечительных мер. Первое было отклонено 13 апреля, в нем компания требовала арестовать денежные средства ООО «Гугл», а также все его движимое и недвижимое имущество на общую сумму 1 млрд рублей.