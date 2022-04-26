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Неизвестный застрелил двоих детей и няню в детском саду под Ульяновском

Семён Гудошников
Сегодня в 14:17

Вооруженный мужчина пришел в детский сад в Ульяновской области и устроил стрельбу. Два ребенка и няня погибли, нападавший покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. Нападение произошло во время тихого часа, мужчина открыл стрельбу в комнате, где спали дети. Еще одна сотрудница детского сада получила огнестрельное ранение руки.

Депутат Госдумы от Ульяновской области уточнил, что убиты дети 2016 и 2017 годов рождения.

Губернатор региона Алексей Русских вылетит на место трагедии первым рейсом из Ташкента, где работает на площадках «Иннопрома». Сейчас в детский сад направились первый вице-губернатор Игорь Эдель и вице-губернатор Александр Коробко. Русских распорядился оказать экстренную помощь семьям погибших.

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