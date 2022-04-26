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Sony Pictures снимет фильм об антигерое Marvel Эль Муэрто. Его сыграет рэпер Bad Bunny

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:47

Sony Pictures анонсировала сольный фильм об антигерое Marvel Хуане Карлосе по прозвищу Эль Муэрто. Об этом сообщает Variety.

Эль Муэрто — рестлер, чьи сверхчеловеческие способности заключены в маске, которая передается по наследству.

В комиксе антигерой вышел на ринг с Человеком-пауком, чтобы разоблачить его личность для журналиста Джей Джона Джеймсона. Муэрто почти победил Паука, однако тот обыграл его, впрыснув рестлеру парализующий яд. Позже Человек-паук спас Муэрто в больнице, когда Эльдорадо пришел забрать его жизнь.

Роль Муэрто исполнит рэпер Bad Bunny (настоящее имя — Бенито Антонио Мартинес Окасио). Он станет первым в истории латиноамериканским актером, который сыграет главную роль в боевике Marvel. «Воплотить Эль Муэрто в жизнь — это просто невероятно… так волнительно», — сказал музыкант.

Сюжет картины держится в секрете. Однако на фестивале CinemaCon руководство Sony предположило, что в фильме Bad Bunny будет изображать антигероя, который находится на грани того, чтобы унаследовать силу отца.

В настоящее время релиз киноленты запланирован на 12 января 2024 года.

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