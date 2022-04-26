Sony Pictures снимет фильм об антигерое Marvel Эль Муэрто. Его сыграет рэпер Bad Bunny

Sony Pictures анонсировала сольный фильм об антигерое Marvel Хуане Карлосе по прозвищу Эль Муэрто. Об этом сообщает Variety.

Эль Муэрто — рестлер, чьи сверхчеловеческие способности заключены в маске, которая передается по наследству.

В комиксе антигерой вышел на ринг с Человеком-пауком, чтобы разоблачить его личность для журналиста Джей Джона Джеймсона. Муэрто почти победил Паука, однако тот обыграл его, впрыснув рестлеру парализующий яд. Позже Человек-паук спас Муэрто в больнице, когда Эльдорадо пришел забрать его жизнь.

Роль Муэрто исполнит рэпер Bad Bunny (настоящее имя — Бенито Антонио Мартинес Окасио). Он станет первым в истории латиноамериканским актером, который сыграет главную роль в боевике Marvel. «Воплотить Эль Муэрто в жизнь — это просто невероятно… так волнительно», — сказал музыкант.

Сюжет картины держится в секрете. Однако на фестивале CinemaCon руководство Sony предположило, что в фильме Bad Bunny будет изображать антигероя, который находится на грани того, чтобы унаследовать силу отца.

В настоящее время релиз киноленты запланирован на 12 января 2024 года.