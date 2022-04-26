Польша ввела санкции против «Газпрома», «Новатэка» и еще 32 компаний России и Беларуси

Власти Польши ввели собственные санкции против 35 компаний и 15 физических лиц из России и Беларуси. Об этом, как пишет РИА «Новости», заявил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский.

«Польский санкционный список является уточнением санкционного списка Евросоюза. Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны. Первый санкционный список, который сегодня был опубликован, имеет 50 позиций», — сказал Каминьский, уточнив, что в нем 35 фирм и 15 физлиц.

В частности, в санкционный список Польши попал «Газпром», «Акрон», «Новатэк», «Фосагро» и Beloil. Среди попавших под ограничения физлиц — российский олигарх Вячеслав Кантор и олигархи, «связанные с режимом [Александра] Лукашенко».

Также в списке — известные фирмы, которые, по словам Каминьского «иногда не связывают с российскими владельцами.

«В частности фирма Go Sport, у которой есть магазины в нашей стране, а также фирма Касперский, которая продает программное обеспечение в Польше», — заявил Мариуш Каминьский.

Он добавил, что ограничения подразумевают заморозку финансовых активов и имущества, «исключение из возможности участия в тендерах», а в случае с олигархами — запрет въезда на территорию Польши. В дальнейшем списки будут дополняться.

После начала «военной спецоперации» ряд стран ввел жесткие санкции против России. К 22 апреля количество санкций против России достигло 9915. Большую часть из них ввели США (1858), Великобритания (1360), Швейцария (1359), Канада (1198) и Евросоюз (1190).