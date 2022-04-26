Valio продает российский бизнес группе «Велком»

Финский производитель молочных продуктов Valio объявил о продаже российского подразделения бизнеса. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Новым владельцем всех российских активов Valio станет отечественная группа компаний «Велком». В рамках сделки группе перейдет, в частности, завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Ершово, а также права на бренд Viola.

«Появление нового собственника позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola, одним из наиболее известных брендов на продуктовом рынке России, а также сохранить локальный ассортимент», — пишут в Valio.

Переговоры находятся на завершающем этапе. Стороны договорились о неразглашении деталей и стоимости сделки.

В 2020 году продажи российского подразделения Valio составили 85 млн евро. Это примерно 5% от глобальных продаж концерна (1,8 млрд евро).

В начале марта 2022-го Valio объявила об уходе с российского рынка на фоне «военной спецоперации». Позже стало известно, что компания продолжит операционную деятельность.