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Volvo и Jaguar Land Rover сокращают большую часть своих сотрудников в России

Виктория Шанина
Сегодня в 9:38

Автопроизводители Volvo и Jaguar Land Rover (JLR) решили сократить основную часть сотрудников в своих российских офисах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что в JLR речь идет фактически об уходе с российского рынка. В штате останется только персонал, который будет координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица. Продолжит ли компания сервисное обслуживание автомобилей, пока неясно.

Другой собеседник агентства заявил, что у JLR и Volvo схожие ситуации. Автоконцерн сократить 80% персонала, за исключением административного.

«Непонятно — это до полного выхода или чтобы исполнять обязательства и дальше», — сказал он.

Сейчас Volvo продолжает исполнять свои гарантийные обязательства перед российскими клиентами. С этой целью сохраняются рабочие места за сотрудниками, которые обеспечивают сервис. Также компания оставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей.

За 2021 год в России было реализовано 9,1 тыс. легковых автомобилей марки Volvo. Продажи Land Rover составили 6,4 тыс. штук, Jaguar — 521.

В конце февраля Jaguar Land Rover приостановил поставки новых машин в Россию. Об аналогичном решении объявили Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Porsche.

Первым среди иностранных автоконцернов из России полностью ушел General Motors (GM). 19 апреля стало известно, что компания решила прекратить поставки машин дилерам и уволить всех сотрудников.

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