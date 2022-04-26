Великобритания ввела санкции на экспорт продукции и технологий в Россию

Великобритания ввела запрет на экспорт продукции и технологий в Россию, которые могут быть использованы против украинцев. Об это сообщает «Интерфакс».

Продукция может включаться в себя «оборудование для перехвата данных и для слежки». «Это закроет все существующие лазейки и даст гарантии, что Россия не будет покупать эти товары у Великобритании», — сказано в заявлении.

Кроме того, Великобритания объявила об отмене всех пошли на товары, которые импортируются из Украины. «Все квоты будут отменены в соответствии с соглашением о свободной торговле, что обеспечит Украине экономическую поддержку в трудную минуту», — рассказали в департаменте международной торговли Соединенного Королевства.

В стране отметили, что отмена пошлин на украинские товары, среди которых ячмень, мед, консервированные помидоры и птица, «поможет украинским предприятиям и производителям, когда они больше всего в этом нуждаются».

Ранее Великобритания расширила список товаров, которые запрещено импортировать из России. В список добавили серебро, изделия из дерева и элитные продукты из России, включая икру.