В Госдуму внесли законопроект об амнистии для нарушителей ПДД

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в отношении нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также сенаторы Елена Афанасьева и Иван Абрамов.

В пояснительной записке сказано, что проект позволит оказать поддержку гражданам в условиях санкций. Речь идет о правонарушениях, не представляющих существенной общественной опасности.

Депутаты предлагают не включать в перечень такие нарушения, как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

При этом, в тексте проекта не указывается, какие именно нарушения нужно рассматривать как «не представляющие существенной общественной опасности».