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Виталий Милонов стал ведущим шоу «Я не гей». Его запустил блогер Амиран Сардаров 2:07
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Виталий Милонов стал ведущим шоу «Я не гей». Его запустил блогер Амиран Сардаров

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:07

Депутат Госдумы Виталий Милонов стал соведущим ютьюб-шоу «Я не гей», которое запустил блогер Амиран Сардаров. Первый выпуск проекта вышел на канале Сардарова в YouTube.

Суть реалити-шоу заключается в том, что восемь мужчин оказываются в одном доме и пытаются выяснить, кто из них — представитель ЛГБТ-сообщества. Для этого участникам предстоит выполнять различные задания, например, провести дефиле в купальниках.

Сардаров называет шоу «самым антибрутальным и радужным». Его победитель может получить два миллиона рублей и статуэтку Виталия Милонова впридачу. Чтобы сделать это, необходимо убедить соседей по дому в своей гетеросексуальности.

«Мне нравится смешивать не смешиваемое. Почему нет? Социальный эксперимент, в котором вешаются ярлыки, много предрассудков… Да и просто забавно смотреть, как людям неловко. Мне кажется, это многому учит зрителя и участников шоу. Например, как много ненужных заморочек и предрассудков нам внушают с детства», — сказал Сардаров.

Блогер отметил, что «сразу понимал, лучше, чем Милонов, я соведущего не найду». Сардаров назвал депутата «прикольным дядькой» и подчеркнул, что очень рад его участию в проекте. Милонов свое участие в шоу не прокомментировал.

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