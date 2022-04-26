«Салават Юлаев» предложил контракт хоккеисту Риду Буше, осужденному за насилие на 12-летней девочкой

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» предложил контракт американскому хоккеисту Риду Буше, которого в феврале осудили за изнасилование 12-летней девочки. Об этом сообщил Sport24.

Ранее спортсмен выступал за ярославскую команду «Локомотив», однако после судебного решения клуб расторг контракт с Буше. Мужчина остается на свободе, он осужден в США на год условно с испытательным сроком в четыре года.

В ходе судебных разбирательств в декабре 2021 года хоккеист признал свою вину. Он рассказал, как в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Изначально за это преступление Буше грозило до 25 лет тюрьмы.

По информации Sport24, судимость Буше не смутила руководство клуба «Салават Юлаев». Хоккеиста планируют привлечь в качестве усиления на следующий сезон. Буше выступает на позиции нападающего.

Ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге, представлял команды «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». С 2020 года Буше играет в России. В составе омского «Авангарда» он выиграл Кубок Гагарина, а летом 2021 года перешел в «Локомотив».