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Русский музей продлил выставки в Малаге. На них демонстрируют работы Кандинского, Малевича и Шагала

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:21

Филиал Русского музея в Малаге продлил четыре выставки, которые должны были завершить свою работу 17 апреля, «в связи с текущими обстоятельствами, препятствующими движению людей и транспорта». Об этом сообщил The Art Newspaper.

Экспозиции «Война и мир в русском искусстве», «Авангарды в русском искусстве первой половины XX века», «Достоевский из Русского музея» и «Маяковский — художник и поэт» останутся открыты на неопределенный срок, пока не будут решены логистические вопросы.

Посетители смогут увидеть на них такие шедевры живописи как «Прогулка» Марка Шагала, «Скачет красная конница» Казимира Малевича, «На линии огня» Кузьмы Петрова-Водкина. Также в состав экспозициях входят картины Василия Кандинского, Александра Родченко, Давида Штеренберга, Михаила Ларионова и других авторов.

Музея отмечает, что некоторые экспонаты планируют демонтировать уже в ближайшее время, если петербургский офис разрешит проведение демонтажа испанскими специалистами. Когда работы вернутся в Россию, пока неизвестно.

«Продление выставок не влечет за собой никаких затрат для испанской стороны», — добавили в музее. Страховое покрытие предметов искусства, участвующих в выставках, действует до 15 мая.

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