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The Walt Disney Company запустила бренд мебели и товаров для дома

Юлия Онодэра
Вчера в 23:46

The Walt Disney Company запустила бренд мебели и товаров для дома. Он называется Disney Home. Об этом сообщил Dezeen.

Под торговой маркой Disney Home будут продавать различные предметы интерьеры — от небольших аксессуаров до моделей мебели. Ряд товаров будут выпущены в коллаборации с другими брендами.

Предположительно, основная часть коллекций будет предназначаться для оформлений детских комнат. Предметы для дома будут вдохновлены классическими картинами студий Disney и Pixar, а также франшизами Marvel и Star Wars.

«Поскольку наши дома сейчас более важны, чем когда бы то ни было, мы хотели представить новый бренд товаров для дома, который привносит культовые истории Disney в повседневные жилые помещения», — сказали в Disney.

В компании надеются, что Disney Home позволит подобрать дополнение к любому интерьеру. Кроме того, предметы в коллекциях рассчитаны на разный бюджет. Среди них можно найти в том числе ковры с «изысканной интерпретацией» персонажей Disney.

Также бренд предложит купить статуэтки от дизайнера Келли Хоппен и студии Leblon Delienne, посуду от Nendo c изображением Винни-Пуха и мебель от Кеннета Кобонпью, вдохновленную «Звездными войнами».

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