Под торговой маркой Disney Home будут продавать различные предметы интерьеры — от небольших аксессуаров до моделей мебели. Ряд товаров будут выпущены в коллаборации с другими брендами.

The Walt Disney Company запустила бренд мебели и товаров для дома. Он называется Disney Home. Об этом сообщил Dezeen.

Предположительно, основная часть коллекций будет предназначаться для оформлений детских комнат. Предметы для дома будут вдохновлены классическими картинами студий Disney и Pixar, а также франшизами Marvel и Star Wars.

«Поскольку наши дома сейчас более важны, чем когда бы то ни было, мы хотели представить новый бренд товаров для дома, который привносит культовые истории Disney в повседневные жилые помещения», — сказали в Disney.