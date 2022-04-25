Власти Хорватии отказались организовать вывозной рейс для сотрудников российского посольства. Об этом сообщили на сайте МИД.

В ведомстве такое решение хорватских властей назвали проявлением воинствующей русофобии. Отказ, по словам Захаровой, произошел «в недипломатичной форме» с нарушением «приличий и стандартов международного общения».

В МИД пообещали ответить на действия хорватской стороны и посетовали, что гуманитарный рейс должен был эвакуировать из страны «большую группу сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей». Отказ в ведомстве назвали «беспричинным», а отношение к россиянам — «негуманным, издевательским».

«Правительство Хорватии с упорством, достойным лучшего применения, продолжает развивать антироссийскую линию, настойчиво и планомерно разрушает двусторонние отношения, буквально опускаясь до козней», — подчеркнули в МИД.