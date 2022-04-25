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Шарлиз Терон показала первые кадры со съемочной площадки «Форсажа 10»

Виктория Шанина
Сегодня в 22:54

Американская актриса Шарлиз Терон опубликовала в своих соцсетях первые фотографии со съемочной площадки десятой части боевика «Форсаж». Об этом пишет Hypebeast.

«Она вернулась, детка», — написала Терон под кадрами, отмечая, что вновь участвует в съемках франшизы.

Героиня Шарлиз Терон – кибертеррористка Сайфер, которая стремится к мировому господству. В шестой и седьмой части картины она была невидимым злодеем, и впервые появилась на экранах в воплощении Терон в фильмах «Форсаж 8» и «Форсаж 9».

На одном из опубликованных кадров она стоит между двумя солдатами в бронежилетах, которые выглядят поверженными. На втором – готовится к началу съемок, стоя перед оператором.

© Соцсети Шарлиз Терон
1 из 2
© Соцсети Шарлиз Терон
2 из 2

В десятой части Сайфер уже не будет главным антагонистом, эта роль достанется персонажу Джейсона Момоа. Также в фильме снимаются Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Сон Кан, Бри Ларсон, Даниэла Мелшиор, Лудакрис и другие.

Премьера «Форсажа 10» запланирована на май 2023 года. Режиссер – Джастин Лин.

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