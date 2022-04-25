Wikimedia Foundation (владеет российской «Википедией») попала под действие закона о приземлении. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.

РКН потребовал от «Википедии» предоставить данные о посетителях сайта, сообщил Runet исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

В частности, РКН требует данные о посетителях следующих ресурсов:

сайты www.wikipedia.org, wikipedia.org, ru.wikipedia.org;

мобильное приложение «Википедия».

Руководство «Википедии» должно предоставить ведомству информацию о пользователях в течение 10 дней. В ином случае платформе могут грозить блокировки.

В начале марта «Википедия» получила первое предупреждение о блокировке из‑за статьи «Вторжение России на Украину (2022)». В ней были сведения и «о многочисленных жертвах среди военнослужащих» России и мирных граждан Украины, а также о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями».

29 марта появилось новое предупреждение РКН о блокировке «Википедии» из‑за той же статьи. В ведомстве заявили, что она содержит «недостоверную информацию о специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик по демилитаризации и денацификации Украины».

Позже РКН пригрозил «Википедии» административным протоколом и обвинил платформу в информационных атаках на россиян.