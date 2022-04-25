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«Известия»: россияне стали массово продавать загородную недвижимость

Денис Ламехов
Сегодня в 21:07

В апреле 2022 года число выставленных на продажу загородных домов в России выросло на 82% по сравнению с мартом, пишут «Известия» со ссылкой на информацию одной из крупнейших компаний в сфере недвижимости «Этажи».

В сравнении с апрелем прошлого года количество заявок также увеличилось: рост составил более 70%, сообщили в «Этажах». Согласно заявлению руководителя центра загородной недвижимости компании Антона Сауков, многие частные лица продают загородную недвижимость с целью погашения кредитов и снижения долговой нагрузки, а также из‑за роста себестоимости строительства и после завершения проектов, которые изначально создавались для продажи.

Сауков добавил: «Такой рост объема предложения на рынке загородной недвижимости сейчас ведет к дисбалансу спроса и предложения, поэтому объекты, где собственники заинтересованы в срочной продаже, начинают продаваться ниже рыночных цен и сейчас по некоторым объектам можно получить дисконт на уровне 15–20% от цены предложения».

По его словам, рассчитывать на еще большее снижение цены вряд ли стоит: ликвидные объекты со скидкой продаются за считаные дни.

Ранее «Известия» со ссылкой на «Этажи» сообщали, что спрос на загородную недвижимость и земельные участки вблизи крупных городов с 24 февраля по 3 марта вырос в среднем на 10%. Покупателей особенно интересует сегмент недорогих земельных участков, заявили в компании.

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