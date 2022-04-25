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«ВКонтакте» обновит требования к рекламе. Текст на картинке будет занимать не больше 20% от нее

Денис Ламехов
Сегодня в 20:35

Социальная сеть «ВКонтакте» пересматривает требования к рекламе на своей площадке и обновляет правила ее размещения. О нововведениях платформа сообщила в официальном блоге.

В уже существующих правилах изменены два пункта. Так, текст не должен будет занимать более 20% от общей площади изображения — раньше его доля не могла превышать 50%.

Второй пункт касается норм написания слов с заглавных букв. Он затронет и названия сообществ — если имя страницы будет написано полностью заглавными буквами, рекламодателю придется его сменить, чтобы разместить объявление.

Правило не коснется общепринятых аббревиатур, названий брендов, музыкальных коллективов и других подобных примеров. Изменения вступят в силу 23 мая.

8 апреля «ВКонтакте» запретила использование эмодзи в рекламных постах. Оно было названо «механикой, искусственно манипулирующей вниманием».

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