Победа Макрона на выборах, высылка 40 немецких дипломатов и другие новости дня

Эмманюэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции — это его второй срок в должности лидера страны. Макрон набрал 58,55% голосов, а его оппонентка Марин Ле Пен — 41,45%.

Радиостанции «Свобода» (признана иноагентом) грозит штраф в размере 188 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. В суд поступило 47 соответствующих протоколов об административном правонарушении.

Россия объявила 40 сотрудников дипмиссий Германии персонами нон грата, они будут высланы из страны. Решение было принято в качестве зеркальной ответной меры.

Власти Эстонии ввели индивидуальный пятилетний запрет на въезд Филиппу Киркорову и Полине Гагариной. В этом году они должны были провести концерты в Таллине.

Аэропорт Внуково ввел режим простоя для ряда сотрудников, сейчас там ведется работа над оптимизацией расходов. Персонал продолжит получать две трети оклада, за ними сохраняется рабочее место и право на медпомощь по ДМС.

Российские пользователи подали к Netflix второй коллективный иск. Они требуют восстановить подписку на стриминг и компенсировать моральный ущерб.

Международный союз конькобежцев отменил российский этап серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования, которые должны были пройти 25–27 ноября, не состоятся из‑за «военной спецоперации».

Джонни Депп вновь подал иск на 50 млн долларов против Эмбер Херд. В этот раз — из‑за ее статьи для The Washington Post. По словам актера, из‑за этой публикации он лишился нескольких крупных контрактов в киноиндустрии.

МГУ вылетел из топ-200 лучших вузов по версии Центра всемирного рейтинга университетов. В прошлом году он занимал 194-е место.

В Японии скончалась самая пожилая женщина в мире Канэ Танака. 2 января ей исполнилось 119 лет.