Минпромторг: бренды исключат из списка параллельного импорта, если они продолжат работу в России

Минпромторг готов оперативно исключать бренды из списка для параллельного импорта, если они продолжат работу на российском рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы министерства Дениса Мантурова.

Параллельный импорт не требует разрешения от правообладателя на ввоз товаров в страну. Так, согласно заявлению Мантурова, несколько компаний уже заявили о желании покинуть перечень и продолжить работу в России.

В список ведомства, очерчивающий допущенные к параллельному импорту товары, вошли одежда и обувь вне зависимости от бренда, смартфоны и электроника Apple, Samsung и других производителей, игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo, автомобили ряда марок и еще несколько категорий продукции.

30 марта правительство России разрешило параллельный импорт. В Минпромторге подчеркивали, что это легализация не контрафакта, а поставок «оригинальных товаров по альтернативным каналам». Ранее за ввоз товаров без разрешения правообладателя импортера ожидала ответственность вплоть до 5 млн рублей штрафа, а также уничтожение товара.