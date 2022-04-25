В 2021 году мировые военные расходы впервые превысили 2 трлн долларов

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) подсчитал мировые расходы на военные нужды. В 2021 году страны потратили 2,1 трлн долларов.

Как отмечается в докладе института, показатель растет седьмой год подряд и в 2021-м он составил 0,7% в реальном выражении. Самые крупные расходы приходятся на США, Китай, Индию, Великобританию и Россию.

Лидером по военным расходам стали США — 801 млрд долларов. Следом по этому показателю идут Китай (293 млрд долларов) и Индия (76,6 млрд).

Россия потратила за 2021 год 65,9 млрд долларов на военные нужды. Это 4,1% валового внутреннего продукта.

Военные расходы в виде доли ВВП по всему миру снизились на 0,1 процентного пункта — до 2,2%. По словам экспертов, это связано с резким восстановлением экономики после пандемии.

Как отмечает старший научный сотрудник программы военных расходов и производства оружия SIPRI Диего Лопес да Силва, 2 трлн долларов — это рекордный уровень военных расходов за всю историю.