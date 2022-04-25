Павел Коган покинул пост худрука Московского симфонического оркестра. Он занимал его с 1989 года

Народный артист России Павел Коган ушел с поста художественного руководителя и главного дирижера Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО). Об этом сообщил ТАСС.

Коган покинул свою должность по собственному желанию, подчеркнули в Министерстве культуры. Ранее он отменил все концерты, запланированные после 24 февраля.

«Несмотря на отсутствие руководителя, оркестр продолжает свою работу», — отметили в ведомстве. В Минкульте добавили, что «вопрос об объединении МГАСО с каким‑либо другим федеральным оркестром не стоит».

Павел Коган возглавлял Московский симфонический оркестр с 1989 года. Ранее он работал в Большом театре, руководил Загребским филармоническим оркестром, был известен как успешный скрипач. Удостоен Государственной премии России.

За время своей работы в МГАСО Коган реформировал репертуар коллектива. Дирижер обогатил его произведениями русской, европейской и американской музыкальной литературы.