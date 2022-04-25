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Холдинг «Газпром-медиа» запустит собственный стриминговый аудиосервис

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:55

Холдинг «Газпром-медиа» запустит стриминговый аудиосервис под названием «Аудиоклуб». На нем можно будет послушать радиостанцию «ГПМ Радио» и другие проекты компании. Об этом сообщил «Коммерсант».

Пока неизвестно, когда новая платформа начнет свою работу. Также в холдинге не раскрывают объем инвестиций в проект и выбранную модель монетизации.

«Аудиоклуб» дополнит линейку цифровых активов «Газпром-медиа», в которую уже входят видеохостинг Rutube, стрим-сервис Premier и соцсеть Yappy, позволяющая создавать видеоконтент, в том числе в коллаборации с известными блогерами.

В состав «Газпром-медиа» входят десять эфирных телеканалов: НТВ, ТВ-3, ТНТ, «Пятница!», «Матч ТВ», «2×2», «Матч! Страна», «Суббота!» и ТНТ4. Кроме того, холдинг управляет производством и дистрибуцией каналов «Ред Медиа» и линейки спортивных каналов, а также владеет оператором цифрового и спутникового телевидения «НТВ-Плюс».

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