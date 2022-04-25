Турчак: российской экономике нужно еще около миллиона ИТ-специалистов

Российской экономике требуется порядка одного миллиона ИТ-специалистов, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Его слова передают «Ведомости».

«Борьба между странами за специалистов в ИТ-сфере обостряется, мы должны честно признать, что с началом специальной военной операции часть наших айтишников, в том числе молодежь, уехали за рубеж», — добавил он.

Согласно заявлению Турчака, российская отрасль информационных технологий переживает «кадровый голод». Перед вузами, по его словам, поставлена задача «резко увеличить» прием по ИТ-специальностям.

Турчак предложил ряд создать в России единый центр для модернизации системы подготовки работников ИТ-сферы, а также предложил ввести ряд льгот для сектора, включая налоговые. 24 марта премьер-министр Михаил Мишустин освободил на три года от плановых проверок все российские ИТ-компании.

22 марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (включает в себя «ВКонтакте», Ростелеком, российские представительства Apple и Samsung и другие компании) Сергей Плуготаренко сообщил, что Россию покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. По его словам, в рамках второй волны могут уехать 70–100 тыс. человек.