В бета-версии Telegram для macOS появился конструктор аватаров

В бета-версии Telegram 8.7 для macOS появился конструктор аватаров. На это обратило внимание издание «Код Дурова».

Функция позволяет ставить на аватар не только свои фото или сохраненные изображения, но и создавать картинку внутри приложения из эмодзи, сохраненных стикеров или текста.

Чтобы перейти в конструктор аватаров, необходимо зайти в «Настройки», выбрать пункт «Изменить профиль» и нажать на свой аватар — так на экране появится кнопка «Customize…».

На данный момент неизвестно, когда редактор аватаров будет выпущен в основной версии Telegram. «Код Дурова» отмечает, что сейчас при создании изображений из стикеров функция работает медленно, если у пользователя сохранено большое количество стикеров.