Россия высылает 40 дипломатов Германии

Россия объявила 40 сотрудников дипломатических ведомств Германии персонами нон грата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Такое решение было принято в качестве зеркальной ответной меры. Немецкие дипломаты будут высланы из страны.

«Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ», — заявили в российском МИД.

Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов 4 апреля 2022 года.