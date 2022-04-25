«М.Видео» вернул рассрочку и снизил цены «до уровня января-февраля»

Объединенная сеть «М.Видео — Эльдорадо» решила вернуть программу рассрочки и федеральные распродажи. Она отменила их 21 марта, чтобы сдержать цены в условиях кризиса и падения курса рубля.

На сайте ретейлера говорится, что распродажи вернутся со скидками до 30%, а рассрочки — на технику стоимостью до 300 тыс. рублей.

Предложение распространяется в том числе на компьютеры, ноутбуки, телевизоры, крупную бытовую технику и устройства Apple.

В компании рассказали об акции, в рамках которой цены на «несколько тысяч товаров снизятся до уровня января-февраля». По словам управляющего директора сети Сергея Ли, в феврале был принят ряд мер, которые сделают покупку техники и электроники более выгодной для россиян.

В марте «М.Видео — Эльдорадо» зафиксировал цены на 140 моделей техники на уровне февраля.