«Яндекс.Еда» запустила доставку товаров для животных из зоомагазинов

В «Яндекс.Еде» появилась доставка товаров для животных из специализированных сетей. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Первыми к «Еде» подключились торговые сети «Бетховен» и «Динозаврик». В настоящее время в сервисе можно купить более 1000 зоотоваров: от кормов до игрушек и специальной косметики. Доставка из специализированных магазинов обойдется в 149 рублей, а для заказов от 2000 рублей она будет бесплатная.

На сегодняшний день приобрести товары для питомцев в «Еде» можно в Москве и некоторых городах Подмосковья. В ближайшее время такая возможность появится и в других регионах страны. Кроме того, увеличится ассортимент: к сервису подключатся сети «ЗооОптТорг» и «Любимчик».

Исследования Data Insight в 2021 году показали, что самым быстрорастущим сегментом на российском рынке электронной коммерции стала онлайн-торговля товарами для животных. Так, с июня 2020-го по июль 2021 года количество интернет-покупок зоотоваров выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом ранее.