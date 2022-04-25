Джонни Депп подал иск на 50 млн долларов против Эмбер Херд из‑за статьи в The Washington Post

Американский актер Джонни Депп подал повторный иск на 50 млн долларов против своей бывшей супруги Эмбер Херд. Об этом сообщает СNN.

В иске актер обвиняет Херд в клевете в статье 2018 года, которую она написала для The Washington Post. Девушка тогда заявила, что столкнулась с домашним насилием. И хотя она не говорила открыто о Джонни Деппе, ему это стоило крупных контрактов в нескольких кинопроектах.

Судебный процесс начался еще 11 апреля, и продлится он шесть недель. Херд еще не давала никаких показаний, Депп начал делать это 19 апреля.

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд длился 15 месяцев, пока она не предъявила ему обвинения в насилии и не подала на развод в мае 2016 года. По итогам процесса Деппу пришлось заплатить ей 7 млн долларов. Депп и Херд отказались от претензий друг к другу.

В 2019 году Джонни Депп подал свой первый иск о клевете на 50 млн долларов против Эмбер Херд. В документе уточнялось, что Эмбер Херд необоснованно обвиняла Джонни Деппа в домашнем насилии и регулярных побоях и использовала эту клевету ради продвижения своей карьеры. Адвокаты актрисы, в свою очередь, называли иск Деппа попыткой заставить бывшую жену замолчать.

В 2020-м таблоид The Sun опубликовал статью, в которой назвал Деппа «убийцей жен» и обвинил в насилии в отношении Херд. Актер подал на издание иск за клевету, однако проиграл это дело. Сама актриса выступала в качестве свидетеля.

После провала в суде Джонни Деппа попросили отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». Позже актера и его фильмы начал бойкотировать Голливуд.