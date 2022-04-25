Активисты Гринписа заблокировали путь российскому танкеру с нефтью в Норвегии

Активисты Гринписа в Норвегии в знак протеста против российской «спецоперации» на Украине заблокировали танкер с российской нефтью. Об этом сообщает Reuters.

Активисты подплыли к танкеру «Усть-Луга» на небольшой лодке и приковали себя к якорной цепи. Они рассчитывали на то, что судно с грузом не сможет пойти на разгрузку к нефтяному терминалу ExxonMobil.

«Меня шокирует, что Норвегия действует как свободный порт для российской нефти», — заявил глава норвежского отделения Гринписа Фроде Плейм.

Ранее представитель нефтяной компании Esso Norge подтвердил, что в страну продолжает поставляться российская нефть, но подчеркнул, что контракты были заключены еще до начала «спецоперации», а оформление новых не входит в планы.

Полиция задержала троих экоактивистов за нарушение 500-метровой зоны безопасности вокруг нефтяного терминала, передает телеканал TV2.