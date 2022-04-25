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«Коммерсант»: продажи произведенного Ростехом смартфона AYYA составили 370 штук с начала года

Денис Ламехов
Сегодня в 15:52

Продажи смартфонов AYYA T1 компании «Смартэкосистема» (структура госкорпорации «Ростех») с января по март 2022 года составили 370 штук, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сети «Связной». «М.Видео — Эльдорадо» и Ozon, которые также продают устройство, не предоставили информации о его продажах, однако их неназванный партнер подтвердил оценки «Связного».

В Ростехе «Коммерсанту» сообщили, что первая партия смартфонов была полностью распродана. «Новые поставки будут уже на российской операционной системе „Аврора“, основным направлением развития станет расширение линейки наряду с внедрением отечественной компонентной базы», — заявили в госкомпании.

В «М.Видео — Эльдорадо» отметили, что смартфон — нишевый, ориентированный на определенную аудиторию, которая заботится о сохранности персональных данных, или на корпоративный сектор.

Устройство поступило в продажу в конце октября 2021 года. По словам создателей, оно «рассчитано на конфиденциальное общение и исключает сбор личных данных». Чтобы защитить себя от утечек информации, владелец может включить блокировку камеры и микрофона — для этого необходимо нажать кнопку на боковой грани.

На момент выхода AYYA T1 его цена составила 18,9 тысячи рублей. Тогда собеседник «Коммерсанта», аналитик исследовательской компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил: «Продажи устройства составят в лучшем случае десятки штук до конца [2021] года».

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