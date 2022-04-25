МГУ вылетел из топ-200 лучших вузов. В прошлом году он был на 194 месте

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова не попал в топ-200 лучших вузов по качеству образования, составляемый Центром всемирного рейтинга университетов. В прошлом году он был на 194 месте, а в этом — уже на 202.

Вузы оценивают по нескольким критериям — качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, авторитет и цитируемость. Совокупность этих показателей определяет, на каком месте окажется университет.

Всего в глобальный топ-1000 попали 17 российских вузов. Следом за МГУ идет Физический институт имени Лебедева РАН на 255 месте, затем НИЦ «Курчатовский институт» (396 место), Новосибирский государственный университет (496), Объединенный институт ядерных исследований (509).

СПбГУ в этом списке сдал позиции и опустился с 538 места в прошлом году на 550-е.

Центр всемирного рейтинга университетов оценивает ведущие мировые вузы с 2012 года и составляет один из крупнейших рейтингов.

В прошлом году журнал Times Higher Education включил в рейтинг лучших университетов мира 60 российских вузов. Это было рекордное число за все годы существования списка. В топ-200 попал только МГУ, занявший 158 место.