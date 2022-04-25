перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
700 пабликов «Колумбайна»* и активы коррупционеров за рубежом: главное из речи главы Генпрокуратуры 15:00
МГУ вылетел из топ-200 лучших вузов. В прошлом году он был на 194 месте 14:58
«Радио Свобода»* грозит 188 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного контента 14:50
Центр Вознесенского покажет выставку «Грезы о молоке» с работами Монастырского и Бартенева 14:43
ФСБ заявила о задержании людей, планировавших убийство журналиста Соловьева 14:08
Sean Do/Unsplash
VK запускает российскую игровую площадку VK Play 14:03
Худрук Московского симфонического оркестра Павел Коган покинул должность 13:58
СМИ: совет директоров Twitter начал переговоры с Илоном Маском о продаже социальной сети 13:12
Российские лекарства от коронавируса будут стоить больше 5000 рублей за курс 12:55
В «Художественном» и «Иллюзионе» покажут косовскую драму «Улей» 12:49
weston m/Unsplash
В России отменили Гран-при по фигурному катанию 11:51
В России выявили менее 8000 новых случаев коронавируса 11:36
В Японии скончалась самая пожилая женщине в мире. Ей было 119 лет 11:22
Во Внуково ввели режим простоя для сотрудников 11:22
Россияне подали второй иск к Netflix. Они требуют восстановить подписку 10:58
В Рязанской области появится аэрокосмическая инновационная долина 10:29
Torkild Retvedt/Flickr
VK попросила Минцифры помочь в покупке «десятков тысяч серверов» для работы сервисов 9:57
«Первый Оскар» возглавил кинопрокат в России и СНГ 9:26
Макрон победил на президентских выборах во Франции 8:55
Saxo Bank: биржа Nasdaq перестанет работать с клиентами из России Вчера в 20:26
Отключить рекламу

МГУ вылетел из топ-200 лучших вузов. В прошлом году он был на 194 месте

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова не попал в топ-200 лучших вузов по качеству образования, составляемый Центром всемирного рейтинга университетов. В прошлом году он был на 194 месте, а в этом — уже на 202.

Вузы оценивают по нескольким критериям — качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, авторитет и цитируемость. Совокупность этих показателей определяет, на каком месте окажется университет.

Всего в глобальный топ-1000 попали 17 российских вузов. Следом за МГУ идет Физический институт имени Лебедева РАН на 255 месте, затем НИЦ «Курчатовский институт» (396 место), Новосибирский государственный университет (496), Объединенный институт ядерных исследований (509).

СПбГУ в этом списке сдал позиции и опустился с 538 места в прошлом году на 550-е.

Центр всемирного рейтинга университетов оценивает ведущие мировые вузы с 2012 года и составляет один из крупнейших рейтингов.

В прошлом году журнал Times Higher Education включил в рейтинг лучших университетов мира 60 российских вузов. Это было рекордное число за все годы существования списка. В топ-200 попал только МГУ, занявший 158 место.

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
триллер
Казнь
Ладо Кватания дебютирует с триллером про серийного убийцу
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МГУ
Курчатовский институт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить