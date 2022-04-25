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«Радио Свобода»* грозит 188 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного контента

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:50

Радиостанции «Свобода»* грозит штраф в размере 188 млн рублей из‑за отказа удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в суд поступил еще 31 протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» по части второй статьи 13.41 КоАП (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

По каждому из них «Радио Свобода» грозит до 4 млн рублей штрафа. В суде также уточнили, что ранее по этой же статье поступили еще 16 протоколов.

После начала «военной операции» на территории Украины в России заблокировали более десятка СМИ: «Медузу»*, «Дождь»*, «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Colta, «Важные истории»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки»*, ТВ-2, «Тайга.инфо», New Times, Doxa, The Village, «7×7», «Медиазону»*, «Бумагу» и другие.

* Признаны иноагентами.

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