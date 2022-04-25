ФСБ заявила о задержании людей, планировавших убийство журналиста Соловьева

ФСБ России заявила о задержании людей, которые планировали убийство журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Следственным комитетом Российской Федерации задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power („Национал-социализм/Белая сила, власть“)», — рассказали в центре общественных связей ФСБ.

Ведомство утверждает, что убийство планировалось по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что «члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом».

По данным ФСБ, во время обыска по адресам проживания задержанных было изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5 и другое.

В мае 2021 года международное движение National Socialism/White Power было признано террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.