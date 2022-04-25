Центр Вознесенского покажет выставку «Грезы о молоке» с работами Монастырского и Бартенева

30 апреля Центр Вознесенского откроет выставку «Грезы о молоке» по мотивам постмодернистского романа художников, сооснователей группы «Инспекция „Медицинская герменевтика“» Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна «Мифогенная любовь каст». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Выставка названа первой попыткой «пространственной экранизации» книги. Большинство работ в экспозиции созданы специально для выставки по просьбе Павла Пепперштейна. Среди участников — Андрей Монастырский, Владимир Сорокин, Виктор Пивоваров, Андрей Бартенев и Ринат Волигамси.

«„Мифогенную любовь каст“ часто называют сокращенно „МЛК“. МЛК — это слово „молоко“, написанное без гласных согласно древнееврейским правилам или же согласно традиции написания текста на русских иконах», — сообщил Пепперштейн.

В рамках выставки пройдет публичная программа. Среди событий — лекции про «Медицинскую герменевтику» и московский концептуализм, перформансы, экскурсии и читки отрывков романа. Выставка будет работать до 26 июня. Стоимость билета — 300 рублей. Адрес Центра Вознесенского: Москва, Большая Ордынка, 46, строение 3.

В 2003 году Лев Данилкин написал для «Афиши» рецензию на оба тома «Мифогенной любви каст»: первый вышел в 1999 году, второй (но авторства одного лишь Пепперштейна) — через четыре года.