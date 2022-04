VK запускает российскую игровую площадку VK Play

Представители площадки рассказали, что каждый, кто зарегистрируется на VK Play до 10 мая включительно, получит бесплатный доступ к экшену Blast Brigade vs. The Evil Legion of Dr. Cread.

В будущем на площадке планируется запуск собственного медиа об игровой индустрии, а также расширение набора игровых сервисов и увеличение количества киберспортивных мероприятий.