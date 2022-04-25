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VK запускает российскую игровую площадку VK Play

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:03

VK запускает российскую игровую площадку VK Play, которая станет единой точкой доступа к игровому контенту. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время в каталоге сервиса представлены сотни игр — от легких головоломок до хардкорного экшена. Играть в них можно на ПК и через технологию облачного сервиса.

«Интерес к играм постоянно растет: они становятся не только развлечением, но и профессией и инструментом для проявления своего потенциала. Именно поэтому мы запускаем VK Play — удобную и безопасную площадку, которая станет единой точкой доступа для всего игрового сообщества в стране»
Артем Черменин
директор по стратегическому развитию VK Play

Представители площадки рассказали, что каждый, кто зарегистрируется на VK Play до 10 мая включительно, получит бесплатный доступ к экшену Blast Brigade vs. The Evil Legion of Dr. Cread.

В будущем на площадке планируется запуск собственного медиа об игровой индустрии, а также расширение набора игровых сервисов и увеличение количества киберспортивных мероприятий.

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