Худрук Московского симфонического оркестра Павел Коган покинул должность

Народный артист России Павел Коган покидает пост художественного руководителя и главного дирижера Московского государственного академического симфонического оркестра. Об этом сообщает ТАСС.

Это было его собственное желание, заявили в Минкультуры. Ранее дирижер отменил все концерты, запланированные с 24 февраля.

«Несмотря на отсутствие руководителя, оркестр продолжает свою работу», — заявили в министерстве и добавили, что «вопрос об объединении МГАСО с каким‑либо другим федеральным оркестром не стоит».

Коган руководил оркестром с 1989 года, а в 2012 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

23 апреля об уходе дирижера написал SlippedDisc. Причиной, по которой Коган решил покинуть должность и уехать из России в начале марта, сайт называет российскую «спецоперацию» на Украине.