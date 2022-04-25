Российские лекарства от коронавируса будут стоить больше 5 тыс. рублей за курс

Федеральная антимонопольная служба согласовала цены на российские лекарственные препараты от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Курс препарата «Молнупиравир» будет стоить около 6 тыс. рублей. Цены на «Ковипир» и «Эсперавир» по 40 капсул в дозировке 200 миллиграмм составят 5800 рублей. Одна таблетка «Арепливира» будет продаваться по 100 рублей.

В ведомстве напомнили, что эти лекарства входят в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Производитель «Ковипира» «Фармасинтез» в начале апреля заявил, что лекарство могут ввести в гражданский оборот уже в мае.

Правительство выделит 387 млн рублей на производство препарата «Мир-19» от коронавируса. Их потратят на модернизацию и приобретение необходимого оборудования.