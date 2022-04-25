СМИ: совет директоров Twitter начал переговоры переговоры с Илоном Маском о продаже социальной сети

Совет директоров Twitter начал переговоры с Илоном Маском о продаже социальной сети, пишут The Wall Street Journal, Reuters и The New York Times со ссылкой на источники.

WSJ сообщает, что стороны провели встречу в минувшее воскресенье, 24 апреля, и «достигли прогресса». Однако гарантии заключения сделки отсутствуют, пишет газета.

Переговоры находятся на финальных этапах, передает NYT. Reuters заявляет, что Twitter может настоять на значительной компенсации на случай, если сделка развалится.

Ранее руководство соцсети не рассматривало возможность продажи 100% акций Маску и, по данным Bloomberg, подготовило так называемую «отравленную пилюлю», потенциально способную защитить Twitter от поглощения.

Так, согласно сообщению агентства, соцсеть запланировала дополнительный выпуск акций — существующие акционеры компании могли бы приобрести их со значительной скидкой, что размыло бы долю нежелательного покупателя и превратило сделку в менее привлекательную.

Однако, как пишет The Wall Street Journal, совет директоров изменил позицию, когда Маск предоставил информация о том, с помощью каких источников средств будет финансировать покупку, и предложил цену в 46,5 млрд долларов. Это его второе предложение: изначально он оценивал сделку в 43 млрд долларов.

15 апреля Маск сообщил, что намерен открыть исходный код Twitter в случае покупки соцсети — это дало бы пользователям возможность видеть содержимое алгоритмов сервиса.

«У меня есть сильное интуитивное ощущение, что наличие публичной платформы, которая пользуется максимальным доверием и широко инклюзивна, чрезвычайно важно для будущего человечества. Меня вообще не волнует экономика», — добавил он.