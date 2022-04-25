В «Художественном» и «Иллюзионе» покажут косовскую драму «Улей»

4 мая в «Художественном» и 6 мая в «Иллюзионе» покажут драму из Косово под названием «Улей».

Картина основана на реальных событиях. Сюжет рассказывает о женщине-пчеловоде Фахри из патриархальной деревни, чей муж пропал во время войны в Косово. Она объединяется с другими женщинами-вдовами для продажи еды, однако патриархальное общество осуждает ее попытки стать самостоятельной.

В фильме снялись Илка Гаши, Чун Лайчи, Аурита Агуши, Кумрие Ходжа, Адриана Матоши, Молике Машуни, Блерта Исмаили и Каона Силеймани. Режиссером и сценаристом выступила Блерта Башоли, а продюсерами — Валон Байгора, Агон Ука и Илл Ука.

Премьера «Улья» состоялась 31 января на кинофестивале «Сандэнс», где забрала три главные награды в категории «Мировое драматическое кино» — «Премия за режиссуру», «Приз Большого жюри» и «Приз зрительских симпатий».

«Улей» также стал первым косовским фильмом, который вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар-2022» в номинации «Лучший международный художественный фильм».

Стоимость билетов на показ начинается от 850 рублей. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.