В России отменили Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить российский этап серии Гран-при по фигурному катанию из‑за «военной операции» на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться до дальнейшего уведомления. Российский турнир по фигурному катанию не будет включен в календарь серии Гран-при сезона 2022/2023», — сказано в заявлении союза.

В ISU отметили, что продолжат следить за ситуацией и будут принимать решения в зависимости от развития событий.

Соревнования должны были пройти 25–27 ноября.

1 марта союз отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.