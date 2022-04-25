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В России отменили Гран-при по фигурному катанию

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:51

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить российский этап серии Гран-при по фигурному катанию из‑за «военной операции» на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться до дальнейшего уведомления. Российский турнир по фигурному катанию не будет включен в календарь серии Гран-при сезона 2022/2023», — сказано в заявлении союза.

В ISU отметили, что продолжат следить за ситуацией и будут принимать решения в зависимости от развития событий.

Соревнования должны были пройти 25–27 ноября.

1 марта союз отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

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