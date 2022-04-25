В Японии скончалась самая пожилая женщине в мире. Ей было 119 лет

Японка Канэ Танака, признанная Книгой рекордов Гиннесса самой пожилой женщиной в мире из ныне живущих, умерла. Об этом сообщает телеканал NHK.

Она проживала в доме престарелых в префектуре Фукуока и общалась с персоналом с помощью жестов. Женщина не отказывала себе в сладком и решала математические головоломки.

2 января ей исполнилось 119 лет. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Она всю жизнь проработала в магазине по продаже рисовых лепешек, который открылся еще в довоенное время. В 103 года японке удалили раковую опухоль, с тех пор серьезные болезни ее не беспокоили.

По данным Книги рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд по продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман. Она умерла в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней.