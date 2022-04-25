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В Рязанской области появится аэрокосмическая инновационная долина

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:29

В Рязанской области создадут аэрокосмическую инновационную долину. Об этом сообщает ТАСС.

В инновационном научно-технологическом центре (ИНТЦ) планируется разрабатывать передовые технологии, материалы и новую продукцию. Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Инициаторами появления центра стали Московский авиационный институт и правительство Рязанской области.

Власти предполагают, что появление инновационной долины создаст 2,8 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, ожидается, что к концу 2031 года налоговые поступления в бюджет Рязанской области увеличатся на 5,6 млрд рублей.

В настоящее время о желании участвовать в работе ИНТЦ уже заявили более 30 компаний. Сотрудничеством также заинтересовались Объединенная авиастроительная корпорация, концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», Роскосмос и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

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