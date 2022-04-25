VK попросил Минцифры помочь в покупке «десятков тысяч серверов» для работы сервисов

Российская компания VK написала в Минцифры письмо с просьбой помочь в закупке «десятков тысяч серверов». Об этом рассказал «Коммерсанту» источник в правительстве.

Сегодня купить коммерческие партии нового оборудования в России фактически нельзя. Запасы российских производителей вычислительной техники тоже на исходе, сказали изданию участники рынка.

«Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены», — добавил собеседник «Коммерсанта».

В Минцифры подтвердили получение письма и отметили, что вместе с Минпромторгом «принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской техники». В Минпромторге «не видят причин для нагнетания обстановки» — «проблем с наличием продукции на складе не выявлено».

В VK рассказали об увеличении активности пользователей, из‑за которого нагрузка на инфраструктуру выросла. Но у компании «есть резерв мощностей для бесперебойной работы на продолжительный период».