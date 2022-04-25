Макрон победил на президентских выборах во Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Он набрал 58,55% после завершения основного подсчета голосов. В свою очередь, Марин Ле Пен от «Национального объединения» получила 41,45% голосов. Политик позвонила Макрону и признала свое поражение, отметив, что это лучший результат за всю историю партии.

«Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство французов нынешней системой», — сказала Ле Пен.

По данным МВД Франции, на президентских выборах явка составила 71,99%. При этом среди обработанных бюллетеней 8,6% оказались испорченными или пустыми. Это самый низкий показатель явки в республике с 1969 года.