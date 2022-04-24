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Saxo Bank: биржа NASDAQ перестанет работать с клиентами из России

Семён Гудошников
Сегодня в 20:26

Биржи NASDAQ в США и странах Северной Европы (Швеции, Дании, Финляндии и Исландии) прекратят работу с российскими клиентами. Об этом говорится в письме Saxo Bank своим клиентам. Два человека подтвердили РБК получение письма.

В нем говорится, что клиентам, проживающим в России, с конца апреля закроют доступ к текущим или отложенным рыночным данным с бирж NASDAQ в США и Европе, если на их счете нет позиции, торгующейся на этих площадках. Если же такие есть, клиент будет получать отложенные котировки до тех пор, пока они не закроются.

Любые активные биржевые подписки на данные NASDAQ будут автоматически отменены, новые подписки невозможно будет подключить с 29 апреля, заявили в банке. С этой же даты клиенты из России не смогут совершать онлайн-сделки на NASDAQ, в том числе закрывать позиции. Чтобы закрыть позицию, клиенту нужно будет обратиться к сотрудникам Saxo Bank для ручного проведения операции.

Источники РБК на финансовом рынке считают, что новые ограничения не повлияют на инвестиции россиян в акции, торгующиеся на NASDAQ, через СПБ Биржу. Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский отметил, что российские брокеры не имеют прямого доступа на NASDAQ, торговля происходит через старших партнеров по субброкерской схеме.

NASDAQ — американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. Одна из основных фондовых бирж США.

После начала российской «военной операции» на Украине американские биржи NYSE и NASDAQ, а также Лондонская фондовая биржа LSE приостановили торги российскими бумагами.

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